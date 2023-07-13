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        Marmaris'te cip safari sürücülerine denetim

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        Giriş: 13.07.2023 - 14:53
        Marmaris'te cip safari sürücülerine denetim

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ve jandarma trafik ekiplerince, yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

        Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik Timi ekipleri, cip safari turu yapan araçlara yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

        Safari güzergahlarında yapılan faaliyette, 60 cip safari sürücüsü ve aracı denetlendi.

        Denetimlerde alkollü araç kullanana bir sürücüye cezai işlem uygulandı.

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