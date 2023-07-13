Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sedat Yersen idaresindeki 06 AU 3375 plakalı otomobil, Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'nde aynı yönde seyreden Abdulselim Aydın'ın kullandığı 48 JR 198 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Devrilen aydınlatma direği otomobilin markete girmesine engel oldu.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yarlıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.