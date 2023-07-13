Muğla'da Figen Ç'nin yakılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin davanın görülmesine başlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Ç'nin yakılarak öldürüldüğü iddiasıyla açılan davada 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Figen Ç'nin tutuklu yargılanan eşi M.E.A.Ç, kayınbiraderi S.Ç, kayınvalidesi H.Ç, tutuksuz sanık V.S, maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen Figen Ç'nin eşi M.E.A.Ç, 14 Ocak'ta eşinin iş yerindeki arkadaşından gelen taciz mesajının ardından aralarında tartışma çıktığını iddia etti.

Eşine gelen mesajlarla ilgili cumhuriyet savcılığına giderek B.A. hakkında şikayetçi olduğunu belirten M.E.A.Ç, "Eşim mesajlara cevap vermediğini söyleyerek sürekli ağlıyordu. Kahvaltıdan sonra bakkala gitmek için evden çıktım. Eşimi en son çelik kapının orada bıraktım. Daha sonra arabayla bakkala gittim. Kardeşim telefonla beni aradı ve eşimin kendisini yaktığını söyledi. Haberi alır almaz hızlı bir şekilde eve geldim. Geldiğimde eşim yanmış bir şekilde yerde yatıyordu. Nabzını kontrol ettim atmıyordu. Eşimi ve çocuklarımı kaybettim, mağdurum." diye konuştu.

Maktulün kayınbiraderi S.Ç, ağabeyi ile yengesinin kavgasına şahit olduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Olay günü tartışmanın ardından kendisinin yeğenlerinin derslerine yardım ettiğini, yengesinin evin aşağısına indiğini anlatan S.Ç, şöyle konuştu:

"Aradan 10-15 dakika geçince bir yanık kokusu geldi. Odaları gezdim herhangi bir şey yoktu. O esnada yeğenlerimden biri aşağıya indi ve evin önünde çığlık atarak 'Amca koş annem yanıyor' diye bağırmaya başladı. Hemen aşağıya indim. Yengem yerde yatar vaziyette yanıyordu. Hemen üzerine su dökerek alevleri söndürdüm. O esnada komşumuz V.S. geldi. 112'yi ve ağabeyimi arayıp, durumu bildirdim. Daha sonra ambulans ve jandarma geldi. V.S. yengemin vefat ettiğini söyledi. Yengemin sol elinde çakmak vardı."

Mahkeme başkanının, jandarma ifadesinde ağabeyinin Figen Ç'yi yaktığı yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine S.Ç, o ifadesini baskı altında verdiğini iddia ederek, kabul etmedi.

Figen Ç'nin üniversite öğrencisi kızı B.Ç. ise mahkeme başkanının annesinin ölümüyle ilgili olarak babasından ve sanıklardan şikayetçi olup olmadığını sorması üzerine "Ben babamın böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Babamdan ve sanıklardan şikayetçi değilim." ifadesini kullandı.

Koruma altına tutulan çiftin 9 ve 6 yaşlarındaki diğer çocukları da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile pedagog eşliğinde mahkemeye ifade verdi. Her iki çocuk da annelerini yanarken gördüklerini ancak o gün yaşanan olayları hatırlamadıklarını belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Figen Ç'nin kayınvalidesi H.Ç'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.

Maktulün eşi M.E.A.Ç. kayınbiraderi S.Ç'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verilen duruşma 3 Ekim'e ertelendi.

- Olay

Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.Ç. yengesi Figen Ç'nin öldüğü ihbarında bulunmuştu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Figen Ç'nin cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, şüpheliler M.E.A.Ç, S.Ç, H.Ç. ve V.S. gözaltına alınmış, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, V.S. ise serbest bırakılmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, maktulün eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, şüpheli V.S. hakkında ise 5 yıl hapis cezası istenmişti.