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        Marmaris'te polis, vatandaşlara sıcaktan korunmaları için şapka hediye etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:34
        Marmaris'te polis, vatandaşlara sıcaktan korunmaları için şapka hediye etti

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince vatandaşlara ve turistlere, aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için şapka dağıtıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Meydanı'nda denetim yaptı.

        Denetimde, vatandaş ve turistlere, aşırı sıcaklardan korunmaları için İlçe Emniyet Müdürlüğü logolu şapka hediye edildi.

        Uygulamada, kask takmayan motosiklet sürücülerine ise 24 bin 743 lira ceza kesildi.

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