Fethiyespor, Özcan Yaşar'ı kadrosuna kattı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Hollanda'dan Özcan Yaşar'ı transfer etti.
MUĞLA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Hollanda'dan Özcan Yaşar'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Hollanda'nın VVV-Venlo forması giyen Özcan Yaşar ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Kariyerinde VVV-Venlo, NAC Breda U21, Utrecht U21 gibi takımlarda forma giyen Özcan Yaşar'a Fethiyespor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.