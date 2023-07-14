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        Fethiyespor, Özcan Yaşar'ı kadrosuna kattı

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Hollanda'dan Özcan Yaşar'ı transfer etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:57
        Fethiyespor, Özcan Yaşar'ı kadrosuna kattı

        MUĞLA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Hollanda'dan Özcan Yaşar'ı transfer etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Hollanda'nın VVV-Venlo forması giyen Özcan Yaşar ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Kariyerinde VVV-Venlo, NAC Breda U21, Utrecht U21 gibi takımlarda forma giyen Özcan Yaşar'a Fethiyespor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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