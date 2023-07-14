Kaymakam Karaman'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

MUĞLA (AA) - Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Karaman, 15 Temmuz'da Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, içte ve dışta bağımsızlığına, ülkenin birlik ve beraberliğine karşı hain bir darbe girişiminde bulunulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, ordunun sağduyulu vatanperver komutanları, asker, polis ve milletin bir bütün olarak hainlere karşı mertçe, dik durarak, tanklara karşı göğüslerini siper ettiğini belirten Karaman, 15 Temmuz'da devlet-millet bütünleşmesiyle tarihe altın harflerle nakşedilecek bir zafere imza atıldığını vurguladı.

Karaman mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bilinmelidir ki dün olduğu gibi bugün de milli irademizi yok etmek ve hürriyetimizi elimizden almak isteyenlere karşı, milletçe tek vücut olarak canımız pahasına mücadele edip istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıdeğer ailelerini şükranla anıyorum."