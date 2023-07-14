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        Muğla Ortaca'daki yangınlarla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 22:35
        Muğla Ortaca'daki yangınlarla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçeye bağlı Tepearası Mahallesi mezarlık mevkisinde iki gün arayla çıkan yangınlarla ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme ve araştırma sonucu yangını çıkaran şüphelinin S.B. olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        İlçeye bağlı Tepearası Mahallesi'nde 10 Temmuz'da çıkan yangında 5 hektarlık alan, aynı bölgede 13 Temmuz'da çıkan yangında ise 5 dönüm alan zarar görmüştü.

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