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        Bodrum'da 69 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 01:15
        Bodrum'da 69 düzensiz göçmen yakalandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede yakalanan 69 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

        Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları teknede 69 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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