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        Muğla'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 13:32
        Muğla'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı başladı

        MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, Muğla'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı gerçekleştiriliyor.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu 2023 faaliyet programına alınan ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki startını Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın verdiği yarışın tüm kategorilerde 300'den fazla sporcu katılıyor.

        Yarışta bisikletçiler 15 Temmuz şehitleri için 62 kilometre pedal çevirecek.

        Organizasyonun ödül töreni ise FETÖ'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunduğu Marmaris'teki otelde yapılacak.

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