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        Muğla'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:40
        Muğla'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında "kasten öldürme" suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.P'nin Turgutreis Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan M.C.P, sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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