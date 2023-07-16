Muğla'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında "kasten öldürme" suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.P'nin Turgutreis Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan M.C.P, sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.