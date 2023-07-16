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        Datça'da geçen yıl bıçaklanarak öldürülen Erhan Okur'un adı parka verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 12:46
        Datça'da geçen yıl bıçaklanarak öldürülen Erhan Okur'un adı parka verildi

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl bıçaklanarak öldürülen Erhan Okur'un adının verildiği parkın açılışı yapıldı.

        Datça Belediyesi tarafından Okur'un ölümünün birinci yılında Datça Yat Limanı'nda gerçekleşen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Okur'un 2 yaşındaki oğlu Efe de babasının resmine çiçek bıraktı.

        Açılışta konuşma yapan Datça Belediye Başkan Yardımcısı Ali Acar, geçen sene kaybettikleri Erhan Okur'u bütün sevenleri arkadaşları ve ailesi ile andıklarını söyledi.

        Konuşmanın ardından parkın açılışı gerçekleştirilirken, tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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