Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da gaz dolum tesisindeki patlamayla ilgili iş yeri sahibi baba oğul tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 12:44
        Muğla'da gaz dolum tesisindeki patlamayla ilgili iş yeri sahibi baba oğul tutuklandı

        MUĞLA (AA) - Menteşe ilçesinde hidrojen gazı üreten işletmede dolum sırasında yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin iş yeri sahipleri baba ve oğlu tutuklandı.

        Jandarmadaki ifadelerinin ardından baba A.B. ile oğlu A.B. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Dün-Bayır Mahallesi'nde hidrojen gazı üreten işletmede patlama meydana gelmiş, yaralanan Nur Hayat Karataş (25) ve Tuncay Ünal (53) sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Karataş, müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede patlamanın dolum sırasında gaz kaçağından kaynaklandığı belirlenmişti.

        Vücudunda 3. derece yanık oluşan Tuncay Ünal'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Nur Hayat'ın öldüğü patlamada iş yeri sahibi baba- oğul tutuklandı
        Nur Hayat'ın öldüğü patlamada iş yeri sahibi baba- oğul tutuklandı
        Samet Yalçın, Bodrumspor'da kaldı
        Samet Yalçın, Bodrumspor'da kaldı
        Milas'ta 160 hektar alanın küle döndüğü yangın, sigara izmaritinden çıkmış
        Milas'ta 160 hektar alanın küle döndüğü yangın, sigara izmaritinden çıkmış
        Muğla'da dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
        Muğla'da dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
        Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'daki çatışmanın izleri duruyor
        Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'daki çatışmanın izleri duruyor
        Bodrumspor'da Burak Öksüz gitti
        Bodrumspor'da Burak Öksüz gitti