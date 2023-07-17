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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:51
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Afgan uyruklu 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        İlçeye gelerek motosiklet ile uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Afgan uyruklu Mohammedullah Sarwari ile Ahmedullah Sarwari suç üstü yakalandı.

        Zanlıların üst aramalarında, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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