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        GÜNCELLEME - Datça'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:15
        GÜNCELLEME - Datça'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkisinde restoranda çıkan yangın önce makilik alana, daha sonra ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 1 hektar zirai, makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

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