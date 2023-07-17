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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 18:59
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Tespit edilen şüpheliler, kullandıkları araçla Fethiye girişinde durduruldu. Araçta ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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