Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde "Türkiye'de Darbeler ve 15 Temmuz" konferansı düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) "Türkiye'de Darbeler ve 15 Temmuz" Konferansı gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Koçak, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesiyle yepyeni bir istikamete doğru ilerlemeye başladığını söyledi.

Artık yeni Türkiye'nin çizgilerinin oluşmaya başladığını aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişimi, 27 Mayıs'tan ilham alınarak gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs öncesindeki söylentiler, dedikodular, kara propagandalar uzun zamandan beri zaten iktidara karşı işleniyordu. Bunun ana nedeni bir darbeye vesile teşkil etmesi, kamuoyu oluşturması ve darbenin kamuoyunun belli bir kesimi tarafından desteklenmesinin sağlanmasıydı. Birçok kişinin dikkatini çekmemiştir; 15 Temmuz'dan çok kısa süre önce bazı liselerde, mezuniyet törenlerinde öğrenciler, iktidara karşı bildiri yayınlayarak ve tören sırasında resmi konuşma yapan müdürlerine sırtlarını dönerek mesaj vermeye çalıştılar."

- "Türkiye'de darbeci ruhu ve zihniyeti kazımak lazım"

Türkiye'de yaşanan askeri darbelerin tanımlamasını yapan Koçak, kendilerini demokrat, özgürlükçü, çağdaş, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan gibi sıfatlarla anan aslında utangaç, maskeli darbeciler olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Cemil Koçak, şöyle devam etti:

"Bakmayın herkesin darbe karşıtı kesildiğine. Toplumun en az dörtte biri, bu darbe girişiminin başarısızlığa uğraması yüzünden üzüntü içindeydi. Birçok kişi, eğer darbe başarılı olsaydı, bu darbenin temsilcisi ve destekçisi olacaktı. Bunlar pek çok kesimde var, olmaya devam ediyor. 15 Temmuz'un ardından yedi yıl geçti. Her ne kadar bu sürede darbeciler muhtemelen bir daha bellerini doğrultamayacak şekilde pasifize edilmişlerse de 'bu iş bitti' deyip, arkanızı dönerseniz, ölümcül bir hata yaparsınız. Asıl Türkiye'de darbeci ruhu ve zihniyeti kazımak lazım. Hiç kimsenin, hiçbir siyasi grubun bundan böyle darbeyle iktidarı alaşağı etmek gibi bir düşünce ve duygu içerisine girmesini kesin olarak engellemek lazım."

Konferansa Vali Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Akın Coşkunlar, kurum müdürleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.