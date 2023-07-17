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        Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 22:13
        Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ve sürüklenen bottakilerin yardım talep etmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Ekipler, lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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