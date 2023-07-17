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        Muğla'da Datça açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 22:55
        Muğla'da Datça açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen ve hareket kabiliyetinden yoksun lastik bottaki 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Datça Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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