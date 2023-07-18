Fethiye'de tur araçları denetlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur araçları denetlendi.

Fethiye Kaymakamlığı Turizm Danışma Bürosu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulları ve polis ekiplerinin katılımıyla Fethiye-Antalya kara yolu Zorlar mevkisinde turist taşıyan tur aracı denetimleri gerçekleştirildi.

Bazı kişi ile firmalara eksiklikleri ve rehbersiz tur düzenledikleri için işlem yapıldı. Saklıkent Kanyonu ve çevresinde tespit edilen kaçak acentelerle eksikliği bulunan acentelere cezai işlem uygulandı.

Söz konusu denetimlerin ilçe genelindeki turistik güzergahlarda aralıksız devam edeceği vurgulandı.