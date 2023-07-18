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        Fethiye açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 19:48
        Fethiye açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Fethiye Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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