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        Muğla'da motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 23:32
        Muğla'da motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk öldü

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        E.Ç'nin kullandığı 48 ALA 783 plakalı motosiklet, dün Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kerim Acar'a (12) çarptı. Savrulan çocuk başını, park halindeki kamyonete çarptı.

        Acar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Acar, buradan Manisa'daki başka bir hastaneye sevk edildiği ambulansta hayatını kaybetti.

        Kazanın ardından gözaltına alınan motosikletin sürücüsü ise sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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