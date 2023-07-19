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        Stratonikeia Antik Kenti'nde "Ben Anadolu" oyunu sahnelenecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:46
        Stratonikeia Antik Kenti'nde "Ben Anadolu" oyunu sahnelenecek

        MUĞLA (AA) - Muğla'da, antik dönem ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yapılarının aynı anda görülebildiği Stratonikeia Antik Kenti'nde 22 Temmuz'da "Ben Anadolu" oyunu beğeniye sunulacak.

        Yıldız Kenter'in sahneye koyduğu ve büyük ilgi gören eser, öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahnelenecek.

        Güngör Dilmen'in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini, yine Kenter'in öğrencilerinden Görkem Yeltan üstlendi.

        Helenistik dönem öncesinde Karialılar'ın toplandığı yer olarak bilinen Stratonikeia'da izleyiciyle buluşacak oyunda, trajedi ile komedi iç içe geçiyor. Antik çağlardan Kurtuluş Savaşı'na uzanan oyunda, Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 farklı karakterle anlatılıyor.

        İş Sanat Antik Sahne'deki gösterim, 22 Temmuz saat 21.00'de başlayacak.

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