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        Muğla'da kaybolan kadın 30 saat sonra bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 13:19
        Muğla'da kaybolan kadın 30 saat sonra bulundu

        MUĞLA (AA) - Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ayrıldığı evine dönmeyen kadın 30 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

        Yayla Temel Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Yadigar Yolcu'dan (55) dün sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

        Ailesinin ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

        Arama kurtarma köpeği destekli aramalarda Yolcu 30 saat sonra evinden 20 kilometre uzaklıkta bulundu.

        Sağlık durumunun iyi olan kadın, ailesine teslim edildi.

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