Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 200 kilogram atık çıkardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlarca deniz dibinden 200 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen deniz dibi temizliği, Türkbükü Mahallesi'nden başladı.

Belediye bünyesinde görevli 10 dalgıç koyda dalış yaptı. Yaklaşık iki saat süren çalışmada denizden otomobil lastiği, sandalye, cam ve plastik atıkların da olduğu 200 kilogram çöp çıkarıldı.

Teknelerle kıyıya getirilen ve burada ekiplerce ayrıştırılan atıklar, daha sonra Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Temizlik çalışmasını bazı tatilciler de sahilden takip etti.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, gazetecilere, temizlik çalışmasının her hafta farklı koyda yapılacağını belirterek, "Denizimizden çıkanlar bizleri çok üzdü. Bu farkındalık çalışmalarımız bütün koylarımızda devam edecek. Bu tür etkinlikleri çevre temizliği açısından çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan temizlik çalışması havadan dron ile deniz dibinden de su altı kamerasınca görüntülendi.