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        Muğla'da hırsızlık yaptıkları ve uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 13:50
        Muğla'da hırsızlık yaptıkları ve uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesinde Sahil Yolunda bulunan bir süper markette hırsızlık yaptıkları belirlenen iki şüphelinin kullandığı aracı Ortaca ilçesinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada iş yerinden çalınan çok sayıda alkol ile şahısların üzerinden 3 farklı poşette 55 kapsül hap şeklinde uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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