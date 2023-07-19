Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 747 yolcu getirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 14:05
        Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 747 yolcu getirildi

        MUĞLA (AA) - Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5" ile Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 bin 747 yolcu getirildi.

        Girit Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 295 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu Alman 2 bin 747 yolcu ve 918 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi'nde yürüyüş yaptı, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Bazıları da bisikletleriyle şehir turu yaptı.

        Geminin, akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Yalıkavakspor'a Portekizli rakip
        Yalıkavakspor'a Portekizli rakip
        Çağdaş Bodrum'da 4 oyuncuya veda
        Çağdaş Bodrum'da 4 oyuncuya veda
        Bodrum'da motosikletin çarptığı çocuk öldü
        Bodrum'da motosikletin çarptığı çocuk öldü
        Yangın çıkarıp denize kaçan şüpheli, boğulma tehlikelisi geçirdi (2)
        Yangın çıkarıp denize kaçan şüpheli, boğulma tehlikelisi geçirdi (2)
        Otomobildeki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
        Otomobildeki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
        Yangın çıkarıp denize kaçan şüpheli, boğulma tehlikelisi geçirdi
        Yangın çıkarıp denize kaçan şüpheli, boğulma tehlikelisi geçirdi