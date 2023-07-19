Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da üniversite öğrencisinin ineğiyle yaptığı özçekim sosyal medyada gündem oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 17:25
        Muğla'da üniversite öğrencisinin ineğiyle yaptığı özçekim sosyal medyada gündem oldu

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişinin ineğiyle çekip sosyal medyada paylaştığı video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve izlendi.

        Atlıdere Mahallesi'nde ailesinin çiftliğindeki hayvanlarla ilgilenen Şerife Yılmaz, "Meltem" ismini verdiği ineğine "selfie çekinelim" diye seslendi. Yılmaz'ın seslenişinin ardından koşarak gelen inek cep telefonu kamerasına poz verdi.

        Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5. sınıf öğrenci olan Yılmaz, kayda aldığı o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Binlerce kez izlenen video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından da paylaşıldı.

        Yılmaz, "Videonun bu kadar izleneceğini ve beğenileceğini düşünmüyordum. Bir günde milyonlar izledi. Bu kadar çok ilgi görmesine hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Her zaman bu şekilde fotoğraf çekinmeye çağırdığımda geliyor." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Türkbükü koyundan 200 kilo katı atık çıktı
        Türkbükü koyundan 200 kilo katı atık çıktı
        Yalıkavakspor'a Portekizli rakip
        Yalıkavakspor'a Portekizli rakip
        Çağdaş Bodrum'da 4 oyuncuya veda
        Çağdaş Bodrum'da 4 oyuncuya veda
        Bodrum'da motosikletin çarptığı çocuk öldü
        Bodrum'da motosikletin çarptığı çocuk öldü
        Yangın çıkarıp denize kaçan şüpheli, boğulma tehlikelisi geçirdi (2)
        Yangın çıkarıp denize kaçan şüpheli, boğulma tehlikelisi geçirdi (2)
        Otomobildeki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
        Otomobildeki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü