Muğla'da Kalinda Antik Kenti'ndeki kazıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Kalinda Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Muğla Valiliği, Fethiye Müze Müdürlüğü ve Dalaman Belediyesi işbirliği, Akdeniz Üniversitesinin destekleriyle Aralık 2022'de Kalinda Antik Kenti'nde başlayan kazı çalışmasıyla ilgili Dalaman Belediyesi'nde toplantı yapıldı.
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Onur ve Antalya Bilim Üniversitesi Kazı Koordinatörü Öğretim Üyesi Doç Dr. Mustafa Koçak toplantıda sunum yaptı.
Doç. Dr. Koçak, alandaki kalıntılar, yürütülen çalışmalar ve buluntular hakkında bilgi verdi.
Dalaman Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Ertuğrul, toplantıdaki konuşmasında, Kalinda Antik Kenti çalışmalarının kurumların işbirliği ve ekiplerin büyük gayretiyle sürdürüldüğünü söyledi.
En kısa sürede tarih ve doğa turizmine geçmek istediklerini belirten Ertuğrul, "Antik kent inşallah en kısa sürede ilçemize kazandırılır ve ülkemize ekonomik kazanç sağlar." dedi.
Toplantıya Muğla Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu, Dalaman Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ertuğrul, Dalaman İlçe Jandarma Komutanı Can Önal, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.