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        Muğla'da yol kenarındaki kanala düşen otomobildeki anne öldü, çocuğu yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:07
        Muğla'da yol kenarındaki kanala düşen otomobildeki anne öldü, çocuğu yaralandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki kanala düşüp betona çarpan otomobildeki anne öldü, çocuğu yaralandı.

        Sevgi Yıldırım'ın (33) kullandığı 48 JM 665 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi'nde yol kenarındaki kanala düşüp buradaki beton bölüme çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sevgi Yıldırım'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücünün 11 yaşındaki kızı Ceyda Yıldırım, hastaneye kaldırıldı.

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