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        Bodrum'a Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" yolcu gemisiyle 1361 turist geldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:30
        Bodrum'a Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" yolcu gemisiyle 1361 turist geldi

        MUĞLA (AA) - Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Resilient Lady" Muğla'nın Bodrum ilçesine 1361 turist getirdi.

        Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metrelik yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu ABD ve İngiliz uyruklu 1361 yolcu ile 1109 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi'nde yürüyüş yaptı, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Bazıları da bisikletleriyle şehir turu yaptı.

        Geminin, akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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