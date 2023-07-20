Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mobil Trafik Eğitim Tırı, Marmaris'te öğrencileri bilgilendirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:36
        Mobil Trafik Eğitim Tırı, Marmaris'te öğrencileri bilgilendirdi

        MUĞLA (AA) - Öğrencilerde trafik farkındalığı oluşturmak amacıyla Türkiye'yi dolaşan ve Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda öğrencilere bilgi verildi.

        İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında, Atatürk Meydanı'nda konuşlandırılan tırda ve kurulan parkurda, ilkokul öğrencileri bilgilendirildi.

        Çocuklar daha sonra trafik parkurunda uygulamalı eğitim aldı.

        Eğitim sonrası öğrencilere hediye verildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Evine gelen arkadaşını öldüren Kezban´a 10 yıl hapis ve tahliye
        Evine gelen arkadaşını öldüren Kezban´a 10 yıl hapis ve tahliye
        Çağdaş Bodrum'a Bosnalı forvet
        Çağdaş Bodrum'a Bosnalı forvet
        Bodrum'da orman yangınına karşı 'bidonlu' önlem
        Bodrum'da orman yangınına karşı 'bidonlu' önlem
        Muğla'da orman yangını (2)
        Muğla'da orman yangını (2)
        Bodrum'da bir gün arayla iki trafo yangını
        Bodrum'da bir gün arayla iki trafo yangını
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'da orman yangını