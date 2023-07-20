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        Fethiye'de 45 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:49
        Fethiye'de 45 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, V.C.M'nin gümrük kaçağı nargile tününü satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüphelinin ev ile iş yerine düzenlenen operasyonda, 205 pakette 45 kilogram kaçak nargile tütünü ile 5 elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

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