Muğla'da 30 farklı branştaki kültür, sanat ve sportif faaliyetlere yaklaşık 3 bin kişi başvurdu

MUĞLA (AA) - Muğla'da Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından "Merkezimde Bu Yaz Programı" kapsamında sportif faaliyetler ve kültür, sanat atölyeleri başladı.

Badminton, voleybol, basketbol, futsal, kickboks, resim, seramik, ebru sanatı, geleneksel sanatlar, tezhip, hat sanatı, robotik kodlama, İngilizce, masa tenisi, geleneksel Türk okçuluğu, hızlı okuma teknikleri, tiyatro, drama, diksiyon, fotoğrafçılık, matematik atölyeleri, akıl ve zeka oyunları, satranç, halk oyunları, el sanatları gibi 30 farklı branşta açılan programa 2 bin 895 öğrenci başvuru yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, gazetecilere, bakanlığın "Merkezimde Bu Yaz Programı" kapsamında başlatılan kültür sanat ve sportif faaliyetlere velilerin, çocukların ve gönüllü gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

İlginin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Açıkbaş, "Bu ülkenin geleceği olan gençlerin ve çocuklarımızın yapmış oldukları çalışmalar çok değerli. Yaz dönemini verimli bir şekilde geçirerek, kişisel ve sosyal olarak kendilerine katkı sağlamalarını her zaman destekliyoruz." dedi.

Kayıtların devam ettiğini belirten Açıkbaş, gençlik merkezinde katkı sağlayan eğitmenlere ve gençlik çalışanlarına teşekkür etti.

Resim atölyesine katılan Deniz Aksu'nun annesi Selin Aksu da çocuğunun sanat atölye çalışmalarına katılım sağladığını ve süreç içerisinde gelişiminde değişim olduğunu kaydetti.