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        Fethiye açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 10:22
        Fethiye açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup yabancı uyuklunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

        Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları botta 42 göçmen yakaladı.

        Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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