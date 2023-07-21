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        Muğla'da ormanlık alanda alev alan greyderin söndürülme anı hava aracından görüntülendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:19
        Muğla'da ormanlık alanda alev alan greyderin söndürülme anı hava aracından görüntülendi

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, ormanlık alanda greyderde çıkan yangının söndürülme anı hava aracından kayda alındı.

        Çövenli Yaylası bölgesinde yol yapım çalışması yapan iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Kısa bir sürede alevlerin sardığı greydere bölgede görev yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ekibi müdahale etti. Alevler ormana sıçramadan söndürüldü.

        O anlar bölgede orman yangınlarının takibi amaçlı görev yapan insansız hava aracı kamerasıyla görüntülendi.

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