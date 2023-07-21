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        Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:46
        Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

        MUĞLA (AA) - Muğla'da jandarma ekipleri, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda ve kırsal mahallelerde devriye görevi yürütüyor.

        İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde etkili olması beklenen yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangınlarını önleyici tedbirler kapsamında vatandaşları da orman yangınlarına karşı uyarıyor.

        Bu kapsamda bin 23 önleyici kolluk devriyesi, 21'i huzur, 9'u hızır timi olmak üzere toplam 30 motosikletli tim ve 3 bin 69 personelin görevlendirildiği belirtildi.

        Ekiplerce orman yangınlarının olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla yüksek risk taşıyan bölgelerde ormanlık alanlara girilmemesi, orman içinde ve piknik alanlarında yangına sebep olabilecek mangal yakma, sigara izmariti atma, cam ve pet şişeleri ormanda bırakma gibi davranışlardan kaçınılması, kontrolsüz ateş veya duman gibi riskli durumlar gözlemlendiğinde 112 ihbar hattına bildirilmesi konusunda vatandaşlara eğitici ve uyarıcı bilgiler verildi.

        Muğla Valisi Orhan Tavlı, gazetecilere, yeşil vatanın ve içindeki canlıların korunması amacıyla gerekli hassasiyeti en üst düzeyde gösterdiklerini ifade etti.

        Tavlı, orman yangınları ile mücadelede etkinliği artırmak, orman yangınlarıyla mücadelede mevcut önlem ve müdahale tekniklerinin yanında, farklı yaklaşımların ve ilave stratejilerin geliştirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Orman yangınlarına müdahale konusunda oldukça başarılı çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Tavlı, "Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan ilimizde ormanlarımızı ve yaban hayatını korumak, tek bir ağacın dahi yanmaması ve orman varlığımızı artırmak için özveriyle çalışıyoruz." dedi.

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