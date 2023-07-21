Muğla'da ipi kopan deniz paraşütündeki 2 kişi düştükleri ağaçta asılı kaldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekneye bağlı deniz paraşütündeki 2 kişiyi, ipin kopması sonucu düştükleri ağaçtan itfaiye kurtardı.

İçmeler Sahili'nde Mert Taşkaya ve Barış İşleyen, "parasailing" yapmak için sürat teknesine bağlı paraşütle havalandı.

Taşkaya ve İşleyen, bir süre sonra ipin kopması sonucu rüzgarın da etkisiyle bir otelin bahçesindeki ağaca düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan Taşkaya ve İşleyen ekiplerce mahsur kaldıkları ağaçtan indirildi.