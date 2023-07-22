Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 01:03
        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

        MUĞLA (AA) - 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Piyanist Gülsin Onay, Athenaeum String Quartet ve Daniil Margulis'in Antik Taş Ocağı'nda verdiği konserle başladı.

        Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ndeki 25 asırlık tarihi taş ocağında düzenlenen festivalde Gülsin Onay, Romanya'nın en beğenilen oda orkestralarından Athenaeum String Quartet eşliğinde sahneye çıktı.

        Büyük ilginin olduğu konsere genç kontrbas sanatçısı Daniil Margulis konuk sanatçı olarak katıldı.

        Yorum gücü ve repertuvar zenginliğiyle sadece müzikseverlerin değil, dünyaca tanınmış müzisyenlerin de beğenisini toplayan sanatçı Gülsin Onay, tekniği ve müzikal zekasıyla dünyanın önemli piyanistleri arasında gösteriliyor.

        Chopin yorumlarıyla Polonya Hükümeti tarafından Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırılan, UNICEF "İyi Niyet Elçisi" piyanist Gülsin Onay, Athenaeum String Quartet ve kontrbas sanatçısı Daniil Margulis'le verdiği konserde, W.A. Mozart, A. Dvorak ve B. Bartok'un sevilen eserlerine yer verdi.

        Konserin sonunda klasik müzikseverler sanatçıları ayakta alkışladı. İzleyicinin yoğun istekleri üzerine Gülsin Onay tekrar sahnede yerini alarak Bach - Busoni'den "Chorale" adlı eseri seslendirdi.

        Sanat ve iş dünyasının tanınmış simalarının da yer aldığı konser yaklaşık 2 saat sürdü.

        Festival, 28 Ağustos'a kadar çeşitli konser ve etkinliklerle sürecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Güneş'ten Lyanco açıklamalası!
        Güneş'ten Lyanco açıklamalası!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        Muğla'da çıkan yangında 3 otomobil zarar gördü
        Muğla'da çıkan yangında 3 otomobil zarar gördü
        Kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdı, mahkemede serbest kaldı
        Kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdı, mahkemede serbest kaldı
        Bodrum'da kendini MİT mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı
        Bodrum'da kendini MİT mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı
        Muğla'da sahil güvenlik ekipleri orman yangınlarına karşı denizden devriye görevi yapıyor
        Muğla'da sahil güvenlik ekipleri orman yangınlarına karşı denizden devriye görevi yapıyor
        İş makinesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü; o anlar kamerada
        İş makinesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü; o anlar kamerada
        Muğla'da ipi kopan deniz paraşütündeki 2 kişi düştükleri ağaçta asılı kaldı
        Muğla'da ipi kopan deniz paraşütündeki 2 kişi düştükleri ağaçta asılı kaldı