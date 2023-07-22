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        Michelin Rehberi'nin haritasında Bodrum'u ekleyecek olması işletmecileri mutlu etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:37
        Michelin Rehberi'nin haritasında Bodrum'u ekleyecek olması işletmecileri mutlu etti

        MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Bodrumlu işletmeciler, Michelin Rehberi'nin Türkiye haritasına Bodrum'un da eklenecek olmasının ilçeye gastronomi anlamında da olumlu yansıyacağını düşünüyor.

        Bodrum'da gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerden birinin sahibi Pelin Dumanlı, AA muhabirine, 10 yıldır hem yemek hem yemek servisi hem de bu işin eğitimi anlamında çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

        Michelin yıldızının verildiği ajandanın içinde yer almanın Bodrum için çok önemli olduğunu anlatan Dumanlı, dünyada bu yıldızlara sahip restoranlara gitmek için can atan, ne yediğini ne içtiğini bilen bir turist grubunun olduğuna dikkati çekti.

        Coğrafi işaretli ürünlere dikkat eden, şeflerin yaptığı teknikleri hevesle merak eden yerli ve yabancı müşterilerin olduğunu belirten Dumanlı, "Hem yurt içinden hem de yurt dışından müşterilerin Bodrum'a Michelin için gelmeleri çok önemli. Michelin yıldızlı restoranların Bodrum'da olması Bodrum'a genel anlamda katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

        Restoran İşletme Müdürü Barış Dırkalı da Bodrum'da yaklaşık 20 yıldır yiyecek ve içecek sektöründe hizmet verdiklerini söyledi.

        Kendi konseptlerinde Bodrum'da marka haline gelmiş bir işletme olduklarını ifade eden Dırkalı, yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlere kalifiye personelle en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını ifade etti.

        Ramazan ayında özellikle kapılarda kuyruk olduğunu belirten Dırkalı, "Bu sektörde iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması gerçekten çok güzel olmuş. Bizim açımızdan da Bodrum'un ve İzmir'in hem iç hem de dış piyasaya tanıtımı açısından çok etkili olacağına inanıyorum. Bizler genç nesiller olarak hem alaylı hem de bu alanda mektepliyiz. Bu işlerin de eğitimini aldık. Gastronomi alanında kendimizi iyi ifade etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Dırkalı, mutfak şeflerinin de hem yurt içi hem de yurt dışı eğitimlerini aldığını, Bodrum'un gastronomi açısından da dünya çapında tanıtımı açısından etkili olacağını düşünüyorum.

        Michelin Rehberi, Türkiye'deki seçkisine İzmir ve Bodrum'u da katacağını açıklamıştı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da dün, Türkiye'nin gastronomi turizmindeki büyüyen potansiyelini göstermesi itibarıyla, bu 2 yeni bölgenin Michelin Rehberi'ne eklenmesinden dolayı çok memnun olduklarını, önümüzdeki senelerde de yeni şehirlerin de listeye ekleneceğine kuvvetle inandıklarını bildirmişti.

        Michelin ekibinden yapılan açıklamaya göre, İzmir ve Bodrum için ilk kez gerçekleşecek restoran seçimleri, rehberin İstanbul'daki ikinci seçkisi ile birlikte 9 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek özel bir törenle duyurulacak.

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