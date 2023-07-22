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        Edirne'deki kazada ölen 4 kişinin cenazesi Muğla'da defnedildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 15:35
        Edirne'deki kazada ölen 4 kişinin cenazesi Muğla'da defnedildi

        MUĞLA (AA) - Edirne'deki trafik kazasında hayatını kaybeden baba, 2 oğlu ve yanlarındaki işçinin cenazeleri, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde toprağa verildi.

        Edirne'deki Korudağ mevkisinde kovanlarla arı taşıyan 2 kamyonet ile tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren baba Doğan (58), oğulları Okan (20) ve Hakan Menteşe (26) ile yanlarında çalışan işçi Buluthan Aydın'ın (26) cenazeleri Köyceğiz'e getirildi.

        Döğüşbelen Mahallesi'ndeki evlerinde helallik istendikten sonra cenazeler, camide kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve kazada ölenlerin yakınları katıldı.

        Edirne'nin Keşan ilçesinde 21 Temmuz'da kovanlarla arı taşıyan 2 kamyonetle tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

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