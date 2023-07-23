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        Milas'ta ormanlık alanda yangın başladı

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 13:58
        Milas'ta ormanlık alanda yangın başladı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı.

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