20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali devam ediyor

MUĞLA (AA) - 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Güney Afrikalı gitarist Derek Gripper ve Malili kora sanatçısı Ballake Sissoko'nun verdiği konserlerle devam etti.

Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ndeki 25 asırlık tarihi taş ocağında düzenlenen festivalde ikilinin performansı beğeni topladı.

Gripper, Gümüşlük'teki konserde seçkin eserlerini, koranın son yıllardaki en başarılı temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Ballake Sissoko'yla seslendirdi. Gripper ve Sissoko ikilisi, performans sırasında özellikle doğaçlamalarla beğeni kazandı.

Ayrıca Gripper ve Sissoko, eski bir griot parçası olan "Tutu Jaja" daha modern bir griot parçası olan "Tita"ya ve Sissoko'nun "Maimouna" gibi bilinen ve sevilen yapıtlarına yer verdi.

Festival, 28 Ağustos'a kadar çeşitli konser ve etkinliklerle sürecek.