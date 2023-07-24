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        Dalaman'da gazeteciler 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:50
        Dalaman'da gazeteciler 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda buluştu

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde gazeteciler, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir araya geldi.

        Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Ortaca-Dalaman-Köyceğiz Bölge Temsilcisi Güngör Çoban tarafından Mehmetçik Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ile gazeteciler katıldı.

        Çoban, yaptığı konuşmada, basın bayramı olarak adlandırılan 24 Temmuz'un kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

        24 Temmuz 1908'de basından sansürün kaldırıldığını hatırlatan Çoban, "Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Günümüzde ise artık basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmaya devam ediyor. Muğla Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle Muğla genelinde bugün aynı saatte, eş zamanlı olarak kahvaltıda bir araya geldik. Bugüne özel Dalaman Ortaca ve Köyceğiz'de bulunan üyelerimizle bir araya gelelim istedik." diye konuştu.

        Çoban, etkinlikteki destekleri dolayısıyla Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'a da teşekkür etti.

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