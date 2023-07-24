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        Milas'ta termik santralin maden sahasına 3 milyon fidan dikildi

        YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, Muğla'da kömür çıkarılan alanların toprakla doldurulmasının ardından ağaçlandırıldığını belirterek, "Şu ana kadar 3 milyon ağaç diktik." dedi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:09
        Milas'ta termik santralin maden sahasına 3 milyon fidan dikildi

        MUĞLA (AA) - YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, Muğla'da kömür çıkarılan alanların toprakla doldurulmasının ardından ağaçlandırıldığını belirterek, "Şu ana kadar 3 milyon ağaç diktik." dedi.

        Dinç, AA muhabirine, Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin Türkiye'de elektrik üretimi gerçekleştiren termik santraller arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Santrallerin Türkiye'nin elektriğinin yüzde 2,5'ini ürettiğini vurgulayan Dinç, bunun 2,5 milyon aboneye tekabül ettiğini kaydetti.

        Maden sahalarında kömür çıkartma operasyonunun ters işleyen yürüyen merdiven şeklinde olduğunu belirten Dinç, "Yani ileri doğru gittikçe geri planda çıkardığımız, arka planda kalan boşluğu dekapaj tabir ettiğimiz tabii toprakla dolduruyoruz. Bu maden sahaları kapatıldığı zaman üzerini aslına uygun bir şekilde ağaçlandırıp doğaya kazandırıyoruz." diye konuştu.

        Santrallerinde çevre koruyucu yatırımlara önem verdiklerini dile getiren Dinç, baca gazı emisyonlarını Avrupa kriterlerinin vermiş olduğu limitlerin de altına çekerek bir emisyon hacmi yarattıklarını, 280 milyon avroluk bir yatırım söz konusu olduğunu, aynı miktarda kömürle daha fazla elektrik arzını da sağladıklarını kaydetti.

        Dinç, çevreyle tamamıyla dost bir kömür sahası oluşturmanın mümkün olduğunu anlattı.

        Muğla'nın yanı sıra Amasya, Kayseri, Sivas ve Bingöl'de Orman Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü alanlara fidan diktiklerini vurgulayan Dinç, şöyle konuştu:

        "Orman Genel Müdürlüğü ile tamamen gönüllülük esasına dayalı yapmış olduğumuz işbirliği kapsamında 5 milyon ağaç kampanyamız var. Şu ana kadar 3 milyon ağaç diktik. Gelecek 2 yıl içerisinde geri kalan 2 milyon ağacı da toprakla buluşturmayı hedefliyoruz.

        3 bin 100 civarında çalışanımız var. Yüzde 75 yerli oranına sahibiz. Çalışma arkadaşlarımızın çoğu Milas ve köylerinde ikamet ediyor. Ortalama bir aileyi 4 kişi olarak düşünecek olursak aslında 12-15 bin kişilik büyük bir aileyiz. Bu santrallerimizde baba oğul hatta torunun aynı anda çalıştığı hikayelerimiz de mevcut. Burada şunun da aslında pozitif bir etkisi oluyor. Yeniköy Kemerköy termik santrallerindeki iş imkanı sayesinde köyden kente göçü de engellemiş oluyoruz. İnsanlar kendi doğup büyüdükleri topraklarda iş sahibi olup tekrar hayatlarını burada devam ettirebiliyorlar."

        Santrallerde elektrik üretiminin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de yürüttüklerini ifade eden Dinç, maden sahasında Kültür ve Turizm Bakanlığının gözetiminde kurtarma kazısı gerçekleştirildiğini, 3 bin 200 yıl öncesine dayanan yer altından saklı kalmış tarihin gün yüzüne çıkartıldığını söyledi.

        Dinç, bölgede çıkarılan eserlerin Ören'deki Arkeopark Alanı'nda sergilendiğini kaydetti.

        Bölge halkının her zaman yanlarında olduğunu ve her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Dinç, "Civar köylerimizin ve yöre halkımızın elektrik, su, yol ve okullar olsun her zaman her yerde yardımlarına koşuyoruz." dedi.

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