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        Bodrum'da gazeteciler 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 19:26
        Bodrum'da gazeteciler 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda buluştu

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazeteciler, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir araya geldi.

        Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC) Bodrum Golf Kulübünde düzenlediği etkinliğe, ilçede görev yapan basın mensupları katıldı.

        BGC Başkanı Eren Ayhan ve Başkan Yardımcısı Ali Ballı, davete gelenlere teşekkür etti.

        Etkinliğe katılan Kent Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Oğuz Poyraz da yeni kurulan cemiyetin organizasyonunda bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

        Bodrum'un duayen gazetecilerinden Zeki Özkeskin ise gazetecilik mesleğinin rekabetçi yanına değinerek, "Bu rekabetin dostlukları, insan ilişkilerini, kardeşlik ilişkilerini bozmadan mesleği sürdürebilmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

        Gazeteci Rezzan Şebin, "Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'ni kurma cesaretini gösteren arkadaşları yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Keyifli bir sohbet havasında gece geç saatlere kadar devam eden etkinlikte, gazeteciler ülke ile Bodrum gündemini ve mesleğin sorunlarını konuştu.

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