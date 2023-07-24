Muğla'da basın mensuplarından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı açıklaması

MUĞLA (AA) - Muğla'da Basın Emekçileri Platformu üyesi bir grup gazeteci, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda açıklama yaptı.

Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen basın mensupları adına açıklama yapan Platform Koordinatörü Esma Turan, meslektaşlarının sıkıntılarını dile getirmek için toplandıkları söyledi.

Gazetecilerin işlerini yaparken karşılaştığı olumsuzluklar ve şiddet olaylarının ardından "Takipçisi olacağız" demenin yeterli olmadığını ifade etti. Turan, kentteki gazetecilerin tek bir çatı altında örgütlenmesini istediklerini kaydetti.

Açıklamanın ardından basın mensupları fotoğraf makineleri ve kameralarını 1 saatliğine yere bıraktı.