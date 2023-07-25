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        Muğla'da makilik yangınına neden olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 10:55
        Muğla'da makilik yangınına neden olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde söndürmeden attığı sigara izmariti makilik alanda yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kumluova Mahallesi Sarıtaş mevkisindeki makilik alanda 23 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan araştırma sonucunda yangının İ.A'nın söndürmeden attığı sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.

        Şüpheli, ​Karaköy Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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