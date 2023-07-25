Muğla Valiliğinden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı

MUĞLA (AA) - Muğla Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgede sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgarın etkisini arttıracağı öngörüldüğünden orman yangını riskine karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerektiğine yer verilerek görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi, özellikle önümüzdeki günlerde ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.