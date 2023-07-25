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        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı Bodrum'da başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:50
        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı Bodrum'da başladı

        MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı, Bodrum'da 100. Yıl Halikarnas Kupası mücadelesiyle başladı.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 4. kez düzenlenen organizasyonun ilk etabı, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nden start aldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express ana sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele ediyor.

        Deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren yarış, Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında toplamda 250 deniz milinden oluşan zorlu bir parkurun ardından 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta son bulacak.

        "IRC" ve "Gezgin" sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenlilerde yarışan sporcuların boy ve kilo oranları dahi yarışta kritik rol oynuyor. Teknelerde yarışan takımlar en az 2, en fazla 15 kişilik takımlardan oluşuyor.

        30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle Halikarnas 100. Yıl Kupası'nın şampiyonları ödüllerini alacak.

        İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, AA muhabirine, yarışmayı Bodrum açıklarında komite teknesinden takip ettiklerini söyledi.

        Rüzgarın kuvvetli olmasına rağmen filonun eksiksiz yarıştığını anlatan Yemlihaoğlu, şunları söyledi:

        "Yarışlar rekabet ve çekişme içinde devam ediyor. Tahmin ediyoruz sabahın ilk ışıklarında bütün filo Marmaris'te bitirmiş olacak. 14 farklı ülkeden 45 takımda 450'nin üzerinde sporcumuz var. Her yıl katlanarak artan bir katılım var. Bu bizi çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Mavi vatanın içinde olmak her zaman gurur duyduğumuz bir nokta. Çok zorlu şartta mücadele veren kahramanları 30 Temmuz gecesi ödüllendireceğiz."

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