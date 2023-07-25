Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

MUĞLA (AA ) - Muğla ve Antalya'da yüksek kar vaadiyle para, altın, döviz toplayarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fethiye ile Antalya'nın Kaş ilçelerinde açtığı döviz bürolarında yüksek kar vaadiyle kişileri dolandırdığı iddia edilen F.K. ile ilgili çalışma başlattı.

Döviz büroları kapalı olduğu belirlenen şüpheli, Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalanarak, Muğla'ya götürüldü.

Ayrıca hakkında FETÖ üyeliğiyle ilgili de soruşturma olduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

F.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.